Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».

- По Орлу курсируют спецмашины с громкоговорителями. Пока вся информация рекомендательного характера.





- Кому, сколько и когда выплатят? Начальник регионального управления труда и занятости ответил на вопросы нашего корреспондента.





- Она сердце отдает детям. Воспитатель детского сада № 88 города Орла будет защищать честь дошкольных педагогов на всероссийском финале.





- Реальные спортивные страсти в виртуальном пространстве. Орловский картингист не выпускает руль из рук, сидя дома.