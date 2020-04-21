COVID-19. В Орле сотрудники патрульно-постовой службы проводят информационную работу с населением

Пока ограничиваются разъяснениями.

В связи с пандемией коронавируса у сотрудников патрульно-постовой службы орловской полиции появились новые служебные обязанности. Будучи службой, находящейся в постоянном контакте с населением, ППС теперь ведет профилактическую работу, убеждая орловцев соблюдать существующий санитарно-эпидемический режим.

Особое внимание полицейские уделяют людям из группы риска - тем, кому за 60. Как отмечают стражи порядка, большинство орловцев на замечания реагируют адекватно. Чтобы увеличить охват профилактических мер, в ППС задействовали патрульные машины с громкоговорящей связью, используя их в качестве автомобилей оповещения.

В случае если санэпидемрежим в регионе ужесточат, то и задачи ППС на улицах могут несколько изменяться, и одними уговорами дело уже не ограничится.