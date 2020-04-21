На Орловщине сначала года 12 человек погибли в результате выезда автомобилей на встречку

С начала года на территории Орловской области было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, основной причиной которых стал выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате таких ДТП 12 человек погибли и 43 получили травмы различной степени тяжести. В 10 случаях водители допустили грубейшее нарушение ПДД, допустив выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что обгон автомобиля - один из наиболее сложных маневров, который требует большой концентрации внимания, а также аналитической оценки, как собственных сил, возможностей автомобиля, так и поведения остальных участников дорожного движения.

Согласно ч.4 ст.12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения предусмотрена ответственность в виде штрафа 5000 рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения - лишение права управления на один год, напоминают в региональном ГИБДД.