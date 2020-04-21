В Орле при ДТП пострадал подросток

|
|
В Орле при ДТП пострадал подростокАвария произошла накануне днем.
Водитель, управляя автомобилем «Ивеко» с полуприцепом, следовал по Карачевскому шоссе и в районе д. № 84 произошел наезд на пешехода – 17-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
21 апреля 2020 года