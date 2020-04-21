Под Орлом двое пострадали в ДТП с переворотом

20 апреля в 21:30 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», следуя по автодороге Змиевка – Никольское - Паваляевы Дворы, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.