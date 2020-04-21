Иван Залогин: Пик заболеваемости коронавирусом в Орловской области придется на первую половину мая Руководитель департамента здравоохранения Орловской области сообщил об этом во время онлайн-брифинга с журналистами.





Иван Залогин: «Наши ученые прогнозируют достижение плато эпидемии (это период, который наступает после достижения пика заболеваемости, то есть, когда ежедневный прирост составляет примерно одно и то же число человек) к сентябрю. Учитывая, что по темпам распространения коронавируса регионы отстают от Москвы, то ориентировочно пик заболеваемости в регионе придется на первую половину мая». Иван Залогин также подчеркнул, что по данным на 21 апреля в регионе нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛ, то есть тяжелых случаев не зарегистрировано. При этом половина из зараженных граждан в области переносят болезнь без симптомов. Иван Залогин также отметил, что в настоящее время в Орле приостановлено добровольное тестирование. Иван Залогин: «Это связано с тем, что круг людей, которых необходимо обследовать в первую очередь, сейчас увеличивается. Только за вчерашний день было взято 700 тестов на коронавирус. Как только будет полностью решена проблема с обязательными исследованиями, мы вернемся к добровольному тестированию».





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



