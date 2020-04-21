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Андрей Клычков детально пояснил, что случилось в Болховской больнице

Губернатор в сетевых аккаунтах раскрыл подробности заражения медперсонала больницы.


Андрей Клычков:
«Вчера в прямом эфире я рассказал историю, произошедшую в Болховской ЦРБ. После эфира ко мне поступило много вопросов, поэтому считаю необходимым коротко прояснить ситуацию: был вызов скорой помощи на дом, в ходе осмотра больной оказана вся необходимая помощь. Факт контакта с прибывшим из другого региона был скрыт. Через некоторое время болховчанка поступила в больницу с кровотечением, а проживающие с ней родственники пожаловались на недомогание и признались, что один из членов семьи выезжал в другой регион. На основании проведенных анализов вирус подтвердился у всей семьи. Больница сразу же была переведена в спецрежим-карантин, проведены анализы медперсонала, обследованы 91 человек (в том числе пациенты, которые там находятся), выявлены 4 заражённых. Благодаря соблюдению всех медико-санитарных правил работников скорой помощи, врачей и медсестёр ситуация находится под контролем и вспышки COVID-19 не допущено.
 
Эта история наглядно демонстрирует, как сокрытие факта общения с прибывшим из другого региона, с потенциально больным человеком подвергло опасности не только своих близких, но и других жителей района, персонал и пациентов всего медучреждения. Поэтому ещё раз призываю всех быть более ответственными, беречь близких, ценить жизнь и здоровье окружающих, не подвергать их опасности.
 
Также отмечу, что мы увеличиваем масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию. Вчера проверили более 700 человек и постепенно выходим, как и обещал, на показатель в тысячу тестов в день».
 
Как сообщил губернатор, на сегодняшний день в Орловской области подтверждено 23 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 13 человек прибыли из столицы, 10 заразились через контакт с больным. Общее число зараженных – 198.



Вести-Орёл
21 апреля 2020 года
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