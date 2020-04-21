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Как поддержать студентов по время пандемии COVID 19 в России


В условиях предупреждения распространения короновирусной инфекции нелегко приходится всем, в том числе и студентам. Переход на дистанционное образование и рекомендации покинуть общежитие вынудил многих из них вернуться в свои регионы. Большинство студентов потеряли подработку, особенно если подрабатывали в заведениях общественного питания, развлекательных комплексах, некоторых магазинах. При этом немалое число студентов не имеет поддержки со стороны семьи и рассчитывало на социальную стипендию. 

Минобрнауки России приняло решение поддержать студентов и 9 апреля 2020 года издало Приказ № 566, в соответствии с которым организациям высшего образования поручено продлевать и назначать выплату социальной стипендии и материальной поддержки студентам, предоставившим подтверждающие документы в электронном виде.

Как быть тем студентам, которые не могут своевременно предоставить документы, подтверждающие их право на получение ранее назначенной социальной стипендии, срок которой истекает в период с 15 марта по 15 мая 2020 года?

Эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Елена Селютина пояснила, что на социальную стипендию имеют право: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или лица из их числа, а также лица, потерявшие обоих или единственного родителя в период обучения. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 апреля 2020 года № 566 студентам, право которых на социальную стипендию не представляется возможность подтвердить в электронном виде, должна быть обеспечена выплата материальной поддержки в размере не ниже социальной стипендии.



Орловское Информбюро
21 апреля 2020 года
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