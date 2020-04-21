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Орловских тружеников тыла, живущих в глубинке, поздравили с предстоящими праздниками

В преддверии майских праздников члены регионального отделения Российского военно-исторического общества совершают рейды по деревням под Орлом. Во многих из них живут дети фронтовиков, труженики тыла. Сегодня утром навестили жительниц деревень Вязки и Цветынь Орловского района.


Раисе Петровне Агошковой было 10 лет, когда началась война. Вместе с семьей, она пережила оккупацию, затем их угнали в Германию, но по дороге туда их освободили советские войска. Затем был огромный труд по восстановлению разбитого Орла.
 
Почетные грамоты и продуктовые наборы от военно-патриотического общества сегодня вручили и Марии Семеновне Аршиновой, ей в этом году исполнилось 96 лет, и Зинаиде Ильиничне Кошелевой. Обе они совсем юными разделили с взрослыми и страной и тяжкий труд, и радость Победы.
 
Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Это люди, которые на своих плечах вынесли все тяготы тыловой жизни, прошли и оккупацию, работали в тылу, помогая фронту». 
Только в апреле члены регионального отделения Российского военно-исторического общества навестили более 100 человек, и эта работа обязательно продолжится и в майские, предпраздничные дни.



Эва Стасюлевич
21 апреля 2020 года
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