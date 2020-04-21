В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

По данным следствия 20 апреля 2020 года, во дворе одного из частных домов в городе Ливны Орловской области произошел хлопок бытового газа, находящегося в газовом баллоне, в результате которого пострадали трое местных жителей, в том числе 16-летний подросток. Пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение.

Для оказания практической помощи в расследовании причин происшедшего руководством следственного управления направлены на место опытные криминалисты аппарата следственного управления.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями и криминалистами производится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.