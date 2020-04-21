Сухпаёк с рецептом счастья! С необычным предложением к орловским школьникам обратился областной департамент образования.





Школьникам, в целях развития творческого потенциала, предложено принять участие в конкурсе «Пять рецептов счастья».

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет. Для участия в нем необходимо на упаковке выданного сухого пайка написать понятие о счастье, сделать фото в формате jpg или вырезать из упаковки свою работу.

Работы можно прислать до 15 мая на электронную почту: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19 . Работы можно прислать до 15 мая на электронную почту: pyatretseptov@yandex.ru (с пометкой в поле тема «Пять рецептов счастья») или в конверте по адресу:

Подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться в соцсетях Института развития образования или здесь





Анастасия Дорохова

21 апреля 2020 года



