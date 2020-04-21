Орловцев приглашают стать авторами «Географического диктанта» Конкурс анонсировало Русское географическое общество.





Автора самого интересного вопроса выберут эксперты. Он будет отмечен благодарностью, а также двухдневным путешествием в Москву. Кроме того, победителя конкурса пригласят на Центральную площадку диктанта, где он сможет написать его вместе с известными учёными, путешественниками, общественными деятелями.

до 30 апреля. Подробности на Вопросы принимаются. Подробности на сайте «Русского географического общества».





Анастасия Дорохова

21 апреля 2020 года



