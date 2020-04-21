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Орловцев приглашают стать авторами «Географического диктанта»Конкурс анонсировало Русское географическое общество.
Автора самого интересного вопроса выберут эксперты. Он будет отмечен благодарностью, а также двухдневным путешествием в Москву. Кроме того, победителя конкурса пригласят на Центральную площадку диктанта, где он сможет написать его вместе с известными учёными, путешественниками, общественными деятелями.
Вопросы принимаются до 30 апреля
. Подробности на сайте
«Русского географического общества».
Анастасия Дорохова
21 апреля 2020 года