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Система маркировки «Честный знак» для лекарственных препаратов
С начала 2020 года в Российской Федерации для всех лекарственных препаратов в рамках поэтапной реализации (до начала 2024 года) Единой системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров была введена обязательная маркировка. Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» № 425-ФЗ, представленный закон был дополнен нормами, которые регламентируют особенный для Российской Федерации процесс, представляющий собой отслеживание движения фармацевтических средств от изготовителя к потребителю с помощью использования обязательной маркировки «Честный знак».
Осуществление обязательной маркировки происходит путём нанесения на упаковку идентификационного двухмерного кода. При получении поставщиками медикаментов и до места назначения данные вносится в систему учёта.
Как поясняет эксперт Юридической клиники, доцент кафедры Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Мельник, благодаря данному способу государство и другие стороны осуществляют полный контроль. В тот момент, когда происходит продажа товара, провизором сканируется штрих код маркировки и сведения вносятся в кассовый чек. В случае отсутствия обязательной маркировки касса не позволит оформить продажу лекарственных средств. Данные действия способствуют тому, что легальные фармацевтические средства будут иметь обязательную маркировку «Честный знак».
Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года