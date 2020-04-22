Система маркировки «Честный знак» для лекарственных препаратов

С начала 2020 года в Российской Федерации для всех лекарственных препаратов в рамках поэтапной реализации (до начала 2024 года) Единой системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров была введена обязательная маркировка. Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» № 425-ФЗ, представленный закон был дополнен нормами, которые регламентируют особенный для Российской Федерации процесс, представляющий собой отслеживание движения фармацевтических средств от изготовителя к потребителю с помощью использования обязательной маркировки «Честный знак».



Осуществление обязательной маркировки происходит путём нанесения на упаковку идентификационного двухмерного кода. При получении поставщиками медикаментов и до места назначения данные вносится в систему учёта.



Как поясняет эксперт Юридической клиники, доцент кафедры Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Мельник, благодаря данному способу государство и другие стороны осуществляют полный контроль. В тот момент, когда происходит продажа товара, провизором сканируется штрих код маркировки и сведения вносятся в кассовый чек. В случае отсутствия обязательной маркировки касса не позволит оформить продажу лекарственных средств. Данные действия способствуют тому, что легальные фармацевтические средства будут иметь обязательную маркировку «Честный знак».