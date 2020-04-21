Орловский виртуальный хор спел песню в поддержку медиков Орловские медики сейчас находятся в эпицентре борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И они больше всех рискуют заболеть. Поддержать врачей решили творческие люди нашего города.





Песня объединила самых разных исполнителей, причем не только из Орла. Среди участников акции - сотрудники КДЦ «Металлург», известные певицы Наталья Титова и Наталья Куприянова. Репетиции проходили удаленно, как и сама запись композиции. Все строго соблюдают режим самоизоляции, чтобы максимально снизить риск распространения вируса. Но современные технологии позволяют выразить медикам благодарность за их работу - дистанционно. Чем и воспользовались организаторы акции.



Наталья Куприянова, солистка Орловской филармонии: «Идея такого флешмоба в поддержку врачей родилась у Людмилы Никитиной - директора культурно-досугового центра «Металлург». Именно она соединила нас всех, находящихся на самоизоляции. Мы все пели эту песню. Это был большой труд - соединить нас всех, но поскольку Людмила Никитина по образованию хоровик-дирижер, она смогла это сделать. Это был первый опыт нашего виртуального хора. Но, я думаю, у нас все получилось».





Мария Семак

21 апреля 2020 года



