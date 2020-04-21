Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Пик заболеваемости придется на первую половину мая. Сегодня глава департамента здравоохранения ответил на вопросы журналистов в онлайн-формате.



- Орловские работники культуры записали клип в поддержку тех, кто каждый день борется за жизни.



- Как творчество помогает в образовательном и воспитательном процессе? Этот вопрос мы задали лучшему воспитателю года - Наталье Гольцовой.



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Вести-Орёл

21 апреля 2020 года



