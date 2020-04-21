В Орле двух человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двое граждан привлечены к административной ответственности



Двое граждан Таджикистана привлечены Советским районным судом г. Орла к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ к штрафу в размере 15000 рублей каждый.



В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что данные граждане прибыли на территорию Орловской области из Москвы и нарушили режим самоизоляции – они находились в общественном месте.



Судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



