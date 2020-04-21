В Орловской области на участие в программе «Земский учитель» подана 31 заявка

Программа «Земский учитель» предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей. Чтобы получить выплату, нужно устроиться на работу в сельские населенные пункты или поселки с населением до 50 тысяч человек.



Конкурсный отбор проводится департаментом образования Орловской области.



В этом году вакантными оказались 20 должностей учителей общеобразовательных организаций Орловской области шести муниципальных образований Орловской области (Болховский, Кромской, Мценский, Орловский, Свердловский, Урицкий районы).



Региональным оператором официально зарегистрированы заявления и приняты документы от 31 претендента на участие в конкурсном отборе.



До 30 апреля 2020 года членами конкурсной комиссии в соответствии с утвержденными критериями будет проведена экспертная оценка документов, представленных претендентами.



Список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты будет утвержден приказом департамента образования Орловской области до 20 июля 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



