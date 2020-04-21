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«Дом культуры и смеха» распахнёт свои двери на телеканале «Россия»

Чтобы попасть на концерт, вовсе не обязательно выходить из дома.


Весёлые, задорные и жадные до творчества артисты представят на сцене ДК самые разные скетчи, от бытовых историй, знакомых каждому, до остросоциальных и даже политических. Например, Агата Муцениеце и Евгений Никишин перенесутся во Францию и раскроют секрет, кто же на самом деле заставил Наполеона совершить поход на Россию. Антон Лирник и Сергей Писаренко заглянут в будущее и поведают, какие программы будут ждать зрителей через 100 лет. А Прохор Шаляпин и Сергей Писаренко покажут, какими бы стали Ромео и Джульетта, если бы прожили под одной итальянской крышей 30 долгих лет.

В постоянной труппе ДК – Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис, Вячеслав Мясников, Гульнара Сильбаева, Игорь Чехов и другие. Управление домом культуры доверили Дмитрию Колчину.

Вместе со зрителями в «Дом культуры и смеха» пожалуют Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Лев Лещенко, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Эммануил Виторган, Дмитрий Губерниев, Надежда Кадышева, Юрий Куклачёв, Юлиана Караулова и другие звёзды. Все они играть будут сами себя, но в необычных обстоятельствах.

«Дом культуры и смеха». 23 апреля в 21:20 на телеканале «Россия».


Орловское Информбюро
21 апреля 2020 года
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