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На телеканале «Россия 1» состоится показ нового выпуска скетч-шоу «100ЯНОВ»


В этот раз главной темой программы станут отношения между мужчиной и женщиной, живые, эмоциональные, страстные, а иногда и токсичные, но всегда настоящие. А сам Юрий Стоянов перевоплотится как никогда. Мы узнаем его в образах алчной официантки в придорожном кафе и горе-муже, который прибегнет к ролевым играм, чтобы вернуть былую страсть. Он «станет» изобретателем робота-любовника и московской пенсионеркой, которая знает всё о сайтах знакомств, страстным работником завода на свидании с красавицей и депутатом с очередной инициативой, романтичной проводницей, горячим стриптизёром и даже Галилео Галилеем!

По традиции вместе с неподражаемым Юрием Стояновым в программе примут участие другие знаменитые артисты - Мария Аронова, Владимир Стержаков, Валерий Афанасьев, Александр Чернявский, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Олег Кассин.

Проверить на себе эффект смехотерапии от маэстро Юрия Стоянова можно уже в этот четверг, 23 апреля в 23:20 на телеканале «Россия».


Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года
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