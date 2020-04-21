«Меркурий» предотвратил продажу просрочки С помощью автоматизированной государственной системы сотрудники Россельхознадзора сняли с реализации 21 килограмм рыбной продукции с истекшим сроком годности.





Нарушение было выявлено в апреле этого года. Инспекторы выяснили, что просрочка из Камчатского края поступила в один из магазинов в Покровском районе. В итоге продукция в полном объеме возвращена производителю.





Надежда Невматулина

21 апреля 2020 года



