Власти Орла проинспектировали работы по благоустройству города Сегодня во время еженедельного объезда города глава администрации Александр Муромский и мэр Василий Новиков посетили дворы, где идет ремонт, а также проинспектировали общественный транспорт и работы по нанесению дорожной разметки.





Как только в Орле ввели режим самоизоляции, поток пассажиров резко сократился и перевозчикам дали «зеленый свет» - предоставили возможность самим решать, какое число машин выводить на линию. Чтобы не допускать скопления пассажиров как внутри общественного транспорта, так и на остановках, глава администрации Орла вновь обратился к перевозчикам.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Я дал поручение управлению городского хозяйства не сокращать количество подвижного состава на улицах города Орла, чтобы не допускать скопления пассажиров как в автобусах, так и на остановках. Поэтому нужно соблюдать графики движения, предусмотренные заключенными муниципальными контрактами».

Глава администрации попросил также водителей соблюдать элементарные правила профилактики коронавируса.



В Орле начали обновлять разметку. Работают две бригады: днем - на парковочных зонах, зебрах, ночью - на оживленных участках. Линии наносят на заранее очищенную поверхность, используя, трафарет, краску и специальную стеклянную крошку.



Дмитрий Провалёнов, специалист подрядной организации: «После нанесения краски высыпаются специальные светоотражающие маленькие стеклянные шарики, они работают как линзы. Водитель лучше видит, что на дороге есть разметка. Все зависит от интенсивности движения, но по паспортным данным сама краска служит три месяца, чуть больше служит пластик - шесть месяцев».

Разметка краской - первый этап, завершится он до 1 мая. Второй - нанесение термопластика. Об этом во время объезда города доложили главе администрации. Еще отметили, что здесь самая большая проблема - непонимание со стороны автомобилистов, которые паркуют машины там, где идут работы.



А вот подрядчик, который зашел в Орел и который к 28 августа должен сдать 16 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», говорит, что взаимопонимание найдено.



Сасун Хачатурян, заместитель генерального директора подрядной организации: «Люди машины вовремя убирают, дружно. Люди терпят нас. Спасибо им за это».

Всего в этом году благоустройство придет в 65 дворов, 64 - уже обрели подрядчиков, работы сейчас ведутся на 17-ти.



Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Все дворы ремонтируются по минимальному перечню. Это традиционный ремонт асфальтового покрытия на проезжей части, на тротуарах, установка малых архитектурных форм - скамейки, урны, устройство освещения над подъездами».

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Желание жителей, требование жителей для нас - основная позиция. Сегодня это основной вектор, по которому все должны работать».

Но главный вектор в наше эпидемиологически сложное время - безопасность. Поэтому и сотрудников подрядной организации попросили не только не снижать темпы, но и придерживаться мер профилактики.





Анна Вайсергисер

21 апреля 2020 года



