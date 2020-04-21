В Орле волонтеры продолжают помогать людям из группы риска Уже три недели в Орле действует волонтерский центр по поддержке граждан в период пандемии. Там работают активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Победы», дежурят депутаты всех уровней и участники предварительного голосования, а также отзывчивые горожане. Весь день у добровольцев расписан по минутам. Сегодня наша съемочная группа отправилась по адресам с одним из экипажей центра.





Сегодняшний день в центре волонтеров начался с подарка. Первую партию изготовленных масок предприниматель Сергей Кутенев отдал добровольцам. Как и обещал неделю назад, когда только запускал производство средств индивидуальной защиты.



Прежде чем отправиться по маршруту, волонтеры проводят инструктаж о соблюдении необходимых мер безопасности. И только после этого мобильные бригады отправляются к людям. В составе экипажа не только молодежь, но и депутаты, и предприниматели, готовые оказать посильную помощь - например, предоставить для доставки продуктов и лекарств свой личный транспорт.



Первый пункт назначения в маршрутном листе экипажа - поликлиника. Здесь добровольцев уже знают и ждут. Отношения за время самоизоляции выстроили крепкие и доверительные.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 г. Орла: «Мы согласовали определенное время, в которое люди приходят в регистратуру, в том числе в аптеку. Мы выдаем нужные лекарственные средства по желанию самих пациентов, и наши врачи предоставляют лекарственные средства волонтерам, они их доставляют».

Кроме того, волонтеры покупают лекарства по просьбе жителей - иногда приходится объехать несколько аптек, прежде чем отыщется нужное. Далее - в магазин за продуктами. Продукты покупают строго по списку. Сверяют даже фирму-производителя. Звонят, уточняют, можно ли заменить отсутствующий продукт, и только после этого оплачивают и везут продукты по адресу.



В среднем за день бригада посещает 8-10 человек. Выезжают только к тем, кто предварительно оставлял заявку в центре волонтеров.





Мария Семак

21 апреля 2020 года



