Как в Орле будут отмечать День Победы?

До Дня Победы осталось чуть меньше трех недель. К празднованию 75-летия в нашем регионе было запланировано много мероприятий, часть из которых перешли в онлайн-плоскость. Как пройдут главные из них - шествие «Бессмертного полка» и парад войск Орловского гарнизона? Эти вопросы обсуждали сегодня на заседании областного оргкомитета «Победа».



В зале присутствовали только члены правительства. Представители ветеранских организаций и главы районов - в режиме видеоконференции. Выслушав мнения, нашли ответ - традиционный парад и шествие «Бессмертного полка» придется перенести на более поздний срок. Дату пока не озвучили.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам необходимо держать на контроле постоянную готовность по всем мероприятиям, запланированным ко Дню Победы и, конечно, делать все, чтобы победить на территории области новую коронавирусную инфекцию. Тогда вместе со страной мы проведем все, что запланировали, и обязательно проведем, как мы обычно делаем по зову сердца, «Бессмертный полк».





Анна Вайсергисер

21 апреля 2020 года



