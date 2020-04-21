В Орле скончался ещё один человек с коронавирусной инфекцией Мужчине было 84 года. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.





Кроме того, помимо врачей в регионе начато тестирование соцработников, уже есть первичные подтверждения заражения. Запланирован ряд мероприятий по усилению контроля за работающими в отношении соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники ГИБДД уже проводят рейды на предмет обеспеченности водителей общественного транспорта средствами индивидуальной защиты - они будут проходить ежедневно.



Сейчас в Орловской области зафиксированы 198 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 23. Как сообщил губернатор, 16 человек из заболевших ранее выздоровели. 90 человек помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 48 из них с подозрением на коронавирусную инфекцию.





Артемий Лукьянчиков

21 апреля 2020 года



