Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- У 10 медработников подтвердился диагноз COVID-19. Целое отделение Болховской ЦРБ - на карантине



- Зебры, разделительные полосы и холодный пластик. В Орле начали наносить дорожную разметку



- Инструктаж, антисептик, средства индивидуальной защиты и список адресов - кто такие сегодняшние волонтеры, и кому они помогают? Мы отправились на выезд вместе с добровольцами.



- Онлайн-лекции и флешмоб в поддержку врачей. Как сегодня живет культура региона? Ответ - в нашем выпуске.



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Вести-Орёл

21 апреля 2020 года



