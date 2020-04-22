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ПФР в Орловской области перешел на проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал

Это значительно ускорит процедуру получения материнского капитала.


Теперь после рождения ребенка маткапитал будет оформлен автоматически, женщине обращаться в ПФР за сертификатом не придется. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет гражданина, то есть мамы, на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для того чтобы своевременно узнать об оформлении сертификата, всем женщинам, которые готовятся получить его в ближайшее время или в будущем, рекомендуется зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Таким образом, они получат доступ к личному кабинету гражданина на сайте ПФР, где будет сосредоточена вся информация о материнском (семейном) капитале, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года
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