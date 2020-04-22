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На сайте кластера лёгкой промышленности Орловской области можно узнать количества пошитых защитных масок

Там установлен онлайн-счетчик.

Кластер легкой промышленности создан в декабре 2019 года и объединяет предприятия Орловской области, специализирующиеся на производстве текстильных, трикотажных, чулочно-носочных изделий одежды и изделий из кожи. На текущей неделе у кластера появился собственный сайт, он размещен в Интернете по адресу legprom57.ru.

На информационной платформе можно получить подробную информацию о резидентах кластерного дивизиона, контактные данные, ознакомиться с текущими событиями производственной деятельности, вступить в состав объединения, получить услуги обратной связи как с руководством кластера, так и с институтами государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

В настоящее время участники кластера и привлеченные партнерские и смежные производства активно включились в исполнение задания по пошиву защитных масок. Обеспечено оперативное взаимодействие с Минпромторгом России в части снабжения швейного производства необходимым сырьём для производства средств защиты. Сертификация соответствия качества продукции проводится во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Орловской области в ускоренных режимах. На сайте кластера имеются опции «Купить маски оптом» и «Помочь с пошивом», что позволяет включиться в процесс изготовления и приобретения средств защиты всех заинтересованных лиц, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года
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