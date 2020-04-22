COVID-19: Плюс 40 случаев в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 22 апреля, в нашем регионе 238 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Как сообщил накануне губернатор Орловской области, еще один человек с коронавирусной инфекцией скончался. Ему было 84 года. Всего умерших – два человека.

Федеральный оперативный штаб сообщает о 10 выздоровевших, губернатор области Андрей Клычков накануне говорил о 16 человек, справившихся с коронавирусной инфекцией.