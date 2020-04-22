Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- В Орле идет ремонт дворов. В 17 дворов уже зашла техника. Остальные - в режиме ожидания.

- Глава региона не исключает перенос празднования Дня Победы. Об этом говорили на заседании оргкомитета.

- Как музеи Орла живут в новых реалиях. И почему самоизоляция идет на пользу?

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Вести-Орёл

22 апреля 2020 года



