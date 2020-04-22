Смерть во время карантина

В Должанском районе произошло убийство во время посиделок со спиртным.

Жительница Должанского района подозревается в убийстве. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 20 апреля 2019 года 41-летняя подозреваемая, находясь в жилом доме в деревне Плотки Должанского района Орловской области, распивала спиртные напитки в компании со своим сожителем. В ходе ссоры нанесла ему ранение ножом в область грудной клетки. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия. Первоначально в беседе с оперативниками женщина пояснила, что ее сожитель мог сам себе причинить увечья. Однако в дальнейшем гражданка созналась, что она нанесла мужчине ножевое ранение в ходе возникшего конфликта.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.