В Мценске пытались похитить радиаторы отопления из квартиры

О том, что кто-то находится в незаселенной квартире, в полицию сообщили бдительные граждане. Люди услышали шум похожий на звук распиливания.

По адресу выехали сотрудники органов внутренних дел. В присутствии представителей администрации полицейские зашли в жилище. В открытой пустующей квартире сотрудники полиции обнаружили спиленные в двух комнатах и подготовленные на вынос радиаторы отопления. В квартире никого не было.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 28-летнего жителя Мценского района, причастного к произошедшему. Он сознался в содеянном. Мужчина проник в квартиру вечером через незапертую дверь – он знал, что в настоящее время там никто не живет. С помощью болгарки злоумышленник спилил радиаторы и намеревался в дальнейшем сбыть их в пункт приема металла. Ущерб, причиненный действиями амчанина, составил порядка 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.