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На свой страх и риск

Жителям поселка Куликовский, что под Орлом, до ближайшей остановки общественного транспорта приходится идти пешком по обочине федеральной трассы. Этот сюжет мы снимали до введения ограничительных мероприятий, но проблема до сих пор не решена.


В поселке Куликовский около ста жилых домов. Для тех, у кого нет машины, дорога к остановке общественного транспорта стала ежедневным квестом на выживание - среди плотного потока машин с разрешенной скоростью 60 километров в час. По этой дороге, кстати, водят детей в детский сад.
 
«Жители поселка отшельников» - так себя называют местные. До ближайшей остановки - километр. Еще год назад водители маршруток останавливались по требованию, сейчас же за это им грозит штраф, поэтому автобусы проезжают мимо. 
 
Появиться здесь остановка может лишь при одном условии - если дорогу будут капитально ремонтировать. Текущий ремонт этого участка федеральной трассы проводился в 2017 году и сейчас она в хорошем состоянии.
 
Елена Дурынцева, специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Москва-Харьков»: «Мы учтем обращения граждан об устройстве автобусной остановки, если устройство автобусных остановок не будет противоречить требованиям нормативной документации».
 
Реконструкция автомобильной дороги на этом участке намечена на конец 2021 года - начало 2022 года, при наличии финансовых средств.



Анна Вайсергисер
22 апреля 2020 года
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