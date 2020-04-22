Вера Ефремова: «Это только движение вперед» Музеи Орла живут в новых реалиях. Некоторые отмечают, что самоизоляция идет на пользу.





Один из самых крупных музеев Орла - объединенный литературный музей Тургенева - с началом режима самоизоляции перестроился и перевел всех сотрудников на работу в виртуальном пространстве. За это время вышло несколько новых проектов, музей связался со своими коллегами в Европе, запустили ряд виртуальных выставок. О том, как чувствуют себя музеи в отрыве от своих посетителей, и как будут решать финансовые проблемы, мы узнали у директора объединенного литературного музея Тургенева Веры Ефремовой. Разговор состоялся по скайпу. Вера Ефремова, директор Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Сейчас музей закрыт, в нем только дежурные. Дежурный дневной следит за сохранностью музейного фонда Российской Федерации, за санитарным состоянием наших помещений, за температурным режимом и влажностью. А в ночное время работают наши сторожа». В отсутствии посетителей, деятельность музея ушла в онлайн-пространство. Вера Ефремова рекомендовала посмотреть виртуальные экскурсии. Кроме того, много проектов ведется в социальных сетях. Один из них - проект «Спасибо врачам». Есть и интересные выставочные проекты. Вера Ефремова: «Сейчас, на Светлой Седмице, очень красивая : «Сейчас, на Светлой Седмице, очень красивая выставка «Христос воскресе!» . Эту выставку мы предложили нашим друзьям в Русском центре науки и культуры в Варшаве. Они представляют ее на своем сайте, и сейчас это будет плодотворное сотрудничество по многим нашим выставочным проектам с Польшей». Сотрудники музея продолжают свою деятельность, в основном они работают дома, ведут все направления работы. Как отметила Вера Ефремова, госзадание должно быть выполнено максимально. В данный момент сотрудники музея разрабатывают методические рекомендации, пишут сценарии знаковых мероприятий года, которые обязательно будут проведены. Это мероприятия, посвященные Дню Победы, а также юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ивана Бунина. Что касается финансовой стороны, то в отсутствии посетителей бюджет, конечно, страдает. Но, как заверила директор музея, все сотрудники получают заработную плату. Вера Ефремова: «Я думаю, что никакие тяжелые времена работникам культуры не страшны. Переживали многие из нас и более тяжкие времена. Благодаря традиционным формам работы и благодаря тем формам, к которым мы сейчас пришли - виртуальным, это только движение вперед».





Эва Стасюлевич

22 апреля 2020 года



