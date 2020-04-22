Орловские коммунисты отметили день рождения Ленина С соблюдением социальной дистанции и в масках.





Сегодня 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата. Представители компартии не стали собирать много народу, не устраивали митингов и не говорили долгих речей. Но признались: для каждого из присутствующих у памятника Владимиру Ильичу Ленину на одноименной площади сегодняшний день является особенным. Вячеслав Морозов, первый секретарь Орловского городского комитета КПРФ: «Это великая дата, и это очень известный человек. И поздравляем всех жителей, всех граждан города, области, которые родились при Советском Союзе, созданном Владимиром Ильичем Лениным, и живут до сих пор, вспоминая удивительные прошлые годы советской власти».





Эва Стасюлевич

22 апреля 2020 года



