Девятиклассники будут сдавать ЕГЭ в своих школах

Такое решение приняло российское Минпросвещения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Обычно итоговый экзамен проводится не в стенах родной школы. В этом году ОГЭ для девятиклассников будет организован в тех же школах, где школьники учились.

ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля 2020 года.

В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что в российских регионах в 2020 году могут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках утвержденного для сдачи ОГЭ периода.

В 2020 году основные госэкзамены по предметам по выбору проводиться не будут.