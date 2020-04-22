Девятиклассники будут сдавать ЕГЭ в своих школах

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Девятиклассники будут сдавать ЕГЭ в своих школахТакое решение приняло российское Минпросвещения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Обычно итоговый экзамен проводится не в стенах родной школы. В этом году ОГЭ для девятиклассников будет организован в тех же школах, где школьники учились.
ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля 2020 года.
В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что в российских регионах в 2020 году могут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках утвержденного для сдачи ОГЭ периода.
В 2020 году основные госэкзамены по предметам по выбору проводиться не будут.
Порядок проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников пока не меняется, сообщают «Вести
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Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года