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Девятиклассники будут сдавать ЕГЭ в своих школах

Такое решение приняло российское Минпросвещения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.


Обычно итоговый экзамен проводится не в стенах родной школы. В этом году ОГЭ для девятиклассников будет организован в тех же школах, где школьники учились.
 
ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля 2020 года
 
В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что в российских регионах в 2020 году могут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках утвержденного для сдачи ОГЭ периода.
 
В 2020 году основные госэкзамены по предметам по выбору проводиться не будут.
 
Порядок проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников пока не меняется, сообщают «Вести».



Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года
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