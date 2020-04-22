Россиянам разрешили отложить поверку счетчиков

Правительство РФ отложило до 1 января 2021 года поверку бытовых счетчиков за ЖКХ-услуги и разрешило пользоваться просроченными счетчиками. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на Росстандарт. «Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки», — отметили в Росстандарте. Поставщики ЖКХ-услуг и управляющие компании должны принимать показания просроченных счетчиков без требования неустойки или штрафа.





Орловское Информбюро

22 апреля 2020 года



