Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В нашем регионе уже 238 заболевших. Самое большое заражение за сутки выявлено в Мценском районе.



- Полтора века со дня рождения вождя. Коммунисты не могли пропустить эту дату.



- Расцветающая природа ударила по орловцам, страдающим аллергией. Как ее распознать, и не спутать симптомы с простудой?



- У орловчанок есть возможность заявить о себе, став участницей международного фестиваля.



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Вести-Орёл

22 апреля 2020 года



