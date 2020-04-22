Весна = аллергия Весна - сезон обострений многих заболеваний. Но наиболее ярко в это время проявляет себя аллергия. Специалисты выделяют три пиковых периода аллергических вспышек. Первый – начало или середина апреля. Причем симптомы часто похожи на острые респираторные вирусные инфекции.





Весна для многих людей ассоциируется с красотой, радостью, возрождением природы к новой жизни. Но для аллергиков это начало проблем. Как правило, это поллиноз – реакция организма на цветение растений.



Татьяна Тарасова, главный детский аллерголог Орловской области: «В этом году цветение началось значительно раньше, потому, что зимы практически не было и уже сейчас идут первые пациенты с первыми признаками обострения поллиноза. Зацветает у нас первой ольха, потом мы переходим к березе, клену, ясеню. А в этом году всё достаточно быстро одномоментно расцвело».

Для Орловской области самые злостные аллергены - береза, травы - тимофеевка, овсяница, пырей, полынь и лебеда. И симптомы аллергии очень похожи на проявления ОРВИ. Заболевание может проявляться аллергическим ринитом, частым чиханием, при этом могут чесаться глаза. Люди себя некомфортно чувствуют на улице. Кроме того, как осложнение, может развиться и бронхиальная астма.



Один из критериев – при аллергии практически не бывает высокой температуры, только субфебрильная. Еще один - цвет слизистой носа при дневном свете.



Татьяна Тарасова, главный детский аллерголог Орловской области: «Для аллергии очень характерна отечная бледно-розовая, даже несколько синюшная слизистая. Если же вы видите яркую, красную, сочную слизистую носа, то это более характерно для вирусных инфекций».

Профилактика очень похожа на методы, применяемые при респираторных инфекциях, – избегать аллергена и удалять его со слизистых. Уточнить, пыльца каких растений вызывает аллергическую реакцию, можно с помощью специальной диагностики.



Медикаментозную терапию для купирования аллергии назначает врач. Кроме того, заболевание можно просто вылечить. В отделении аллергологии и иммунологии областной больницы уже много лет с успехом применяют метод специфической вакцинации.



Светлана Шкодкина, зав. отделением аллергологии и иммунологии Орловской областной клинической больницы: «С помощью введения микродоз причинно значимого аллергена у человека вырабатываются специфические антитела к этому аллергену, которые помогают ему при следующей встрече с аллергеном перестать реагировать».

Всего лечение занимает в среднем три года. Но зато потом ремиссия будет долгой и устойчивой. Иногда и до 20 лет. В этот период можно радоваться приходу весны вместе со всеми и вдыхать ее запах без опасений и неприятных последствий.





Елена Литинская

22 апреля 2020 года



