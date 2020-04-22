Орловский лицей №18 стал партнёром столичного Музея Победы на Поклонной горе В рамках этого сотрудничества орловские ученики готовят всероссийский открытый видео-урок.





Ребята поделятся историями, которые были собраны в ходе работы над проектом «Мы не имеем право забывать. Орловцы - узники и освободители Аушвица». Проект посвящён судьбам наших земляков, прошедших в войну через Освенцим.



Марина Самарина, педагог-организатор музея «Зеркало истории» лицея №18 г. Орла: «В рамках сотрудничества на следующей неделе мы проведём урок Победы. Это будет видео-урок, где почётным гостем будет председатель регионального отделения всероссийской общественной организации «Дети войны» Сиянова Тамара Евгеньевна».





Антон Киселёв

22 апреля 2020 года



