В Орле запретят заходить в транспорт и магазин без маски Сейчас проходит очередное заседание регионального штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Аккаунты штаба в соцсетях приводят некоторые принятые на нём решения:



- запрещено входить в общественный транспорт, объекты розничной торговли, медицинские организации без масок (респираторов);



- водители, осуществляющие пассажирские перевозки, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);



- запрещена торговля с автотранспортных средств;



- запрещено распространение печатных материалов (рекламных брошюр) посредством передачи из рук в руки.





Орловское Информбюро

22 апреля 2020 года



