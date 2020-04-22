Кладбища Орла закрыты для посетителей Об этом сегодня напомнили городские власти. Исключение делают только для похоронных процессий.





Обещано, что места захоронения откроют, как только наладится эпидемиологическая обстановка. Пока же - у входа дежурят полицейские. Проходят только мероприятия по захоронению, продолжается уборка территорий и проводится благоустройство, в том числе и на воинских захоронениях.





Татьяна Напольских

22 апреля 2020 года



