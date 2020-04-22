В Орловском районе начался большой ремонт

Регион продолжает двигаться к достижению плановых показателей, обозначенных региональными программами и национальными проектами. Пандемия, конечно, скорректировала планы, но строители, тем не менее, уже приступили к выполнению госконтрактов.



Так, в Знаменке начался ремонт двора по улице Школьной. Как отметил глава администрации Знаменки Николай Логвинов, это большой проект - на 8 миллионов рублей.



Также в поселке, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», идет ремонт проезжей и пешеходной части на улице 7 Ноября. Протяжённость участка - один километр. Здесь расположены 14 многоквартирных домов и детский сад. На работы предусмотрено чуть меньше 11 миллионов рублей.



Ремонтируется и дорога к деревне Паньково. На участок протяжённостью почти два километра, в рамках нацпроекта БКД, выделено 18 миллионов рублей.



Всего же в этом году в рамках нацпроекта в Орловском районе будет отремонтировано 14 дорог, общая протяжённость которых около 14 километров.





Антон Киселёв

22 апреля 2020 года



