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Ежегодная литературная премия в области медицины «Здравомыслие»: старт приема заявок

Начался прием заявок на Литературную премию в области медицины – «Здравомыслие». К участию приглашаются авторы, пишущие на темы: о здоровье и здоровом образе жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах.


В 2020 году в России во второй раз будет проведена медицинская книжная премия «Здравомыслие». Она была организована год назад Министерством здравоохранения Российской Федерации, международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PwC и телеканалом «Доктор». Цель премии - содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян.

«Профессия врача была и остается одной из самых интересных в мире, потому что требует не только знаний и самоотдачи, но и настоящей любви к людям, понимания и терпения. Эти же качества нужны писателю. Возможно, поэтому среди врачей мы знаем много талантливых литераторов. Премия "Здравомыслие" открывает новых авторов и помогает читателям окунуться в чудесный мир медицины, узнать дух и стремления этих людей», - рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации.

Выдвигать работы на соискание премии могут авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские учреждения. В рамках премии «Здравомыслие» будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:

• «Рецепт здоровья» - популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;
• «Шаг вперед» - книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;
• «Эскулап» - мемуары и биографии врачей

Победителя выберут и в специальной номинации «Лучшая идея Книги» - для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА («ЭКСМО non-fiction»).

«Медицина – это потрясающее путешествие по истории цивилизаций, войн, эпидемий, блестящих научных открытий, глобальных вызовов и личного опыта. Поэтому книги о медицине так увлекательны и популярны среди читателей. Премия «Здравомыслие» поможет выбрать качественную литературу о медицине и авторов, которым можно доверять», - рассказала Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор»

Прием заявок завершится 1 мая 2020 года. На втором этапе, который пройдет с 18 мая по 30 июня Экспертный совет «Здравомыслия» проверит всех номинантов на соответствие требованиям премии. 6 июля начнется народное голосование на официальном сайте премии. По его результатам к 1 сентября будет сформирован перечень книг, допущенных к голосованию жюри, в которое войдут журналисты, критики, представители СМИ, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках премии было получено более 150 заявок, а количество людей, принявших участие в народном голосовании, составило более 13000 человек. Победителями «Здравомыслия» в 2019 году стали как отечественные, так и зарубежные авторы.

«Роль государства и бизнеса в повышении уровня информированности общества по вопросам здорового образа жизни чрезвычайно важна. Мы стали соучредителями премии «Здравомыслие» с целью просвещения бизнеса и общества в сфере новых методик оздоровления, восстановления и поддержания здоровья. Отрадно видеть государственную поддержку подобных начинаний. Уверен, что в этом году нам снова удастся открыть новые качественные экземпляры медицинской литературы», - пояснил Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России.

14 октября 2020 года в Москве на торжественной церемонии состоится награждение победителей премии.

Подробнее о премии на сайте


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Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года
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