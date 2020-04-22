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В Орловской области введен запрет на осуществление деятельности пассажирских перевозчиков и легковых такси без использования средств индивидуальной защиты


Об этом решении сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области 22 апреля.
 
«На сегодняшний день возможным источником распространения новой коронавирусной инфекции является общественный транспорт», - подчеркнул глава региона.
 
В этой связи водители транспортных средств, осуществляющие пассажирские перевозки, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), а также проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.
 
Также губернатор напомнил про ранее установленное требование по ежедневной санитарной обработке пассажирского транспорта.
 
Кроме того, глава региона сообщил о решении запретить перевозки легковым такси без использования водителем такси и пассажирами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
 
Перед правоохранительными органами поставлена задача контролировать выполнение перевозчиками решений регионального штаба.
 
Помимо этого, до 24 апреля будет представлен правовой механизм ограничения входа и нахождения граждан в общественном транспорте, в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в том числе в медицинских организациях, без средств защиты органов дыхания (масок, респираторов), сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
22 апреля 2020 года
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