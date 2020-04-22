1148 орловцев получают максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей Об этом сообщил начальник управления труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александр Сотников.





Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12130 рублей.



Дополнительные выплаты также вводятся для безработных с несовершеннолетними детьми – по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка. Как сообщает Сотников, подача заявления на получение статуса безработного теперь происходит полностью в дистанционном режиме на федеральном портале «Работа в России».



В настоящее время пособие по безработице получают 3076 орловцев.



В областной базе службы занятости порядка 5,5 тыс. вакансий, заявленных работодателями региона. Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются врачи, слесари, продавцы, медицинские сестры, инженеры, менеджеры, трактористы, водители автомобиля, фельдшеры, подсобные рабочие, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 апреля 2020 года



