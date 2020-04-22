«Уездный город»: Умер мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона в Ливнах ЧП произошло днем 20 апреля на улице Сосновской.





Как сообщает ливенское издание «Уездный город», 53-летний хозяин дома, где произошёл взрыв бытового газа, получил 97% ожогов тела и скончался в Ливенской ЦРБ.



Его 47-летнюю жену и 16-летнюю дочь доставили в ожоговое отделение областной больницы. Как сообщают медики, их состояние стабильное, удовлетворительное.



Как пояснили в Ливенском отделе СУСК РФ по Орловской области, баллон со сниженным газом стоял в двух метрах от входной двери дома. Хозяева услышали сильный хлопок и вместе с несовершеннолетней дочерью выбежали посмотреть, что случилось. Все трое получили термические ожоги.



Фото издания «Уездный город».





Орловское Информбюро

22 апреля 2020 года



