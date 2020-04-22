В Орловской области коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 может быть увеличен Об этом сегодня речь шла на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.





Как отметил губернатор, темп прироста заболеваемости в области достаточно высок. Только за минувшую неделю подтверждены 63 случая COVID-19. Темп прироста заболевших составил почти 30%.



Обострение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе может потребовать значительного расширения коечного фонда для приема и лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него.



В настоящее время на базе медучреждений развернуто 206 коек, в ближайшее время их число вырастет до 370. Однако этого может быть недостаточно. Губернатор сделал акцент на необходимости расширения коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 на территории региона в ближайшие две недели.



Как отметил руководитель департамента здравоохранения области Иван Залогин, в настоящее время на базе учреждений социальной защиты готовится еще два обсерватора общей совокупностью порядка 90 мест. Совместно с руководством муниципалитетов ведется работа по подготовке гостиничных комплексов для персонала закрытых учреждений (в случае возникновения в этих учреждениях очагов коронавирусной инфекции).



В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции серьезные изменения внесены в деятельность всех отделений в медучреждениях области. Ужесточен внутрибольничный режим. С сегодняшнего дня работники служб скорой помощи, сотрудники приемных отделений, медицинский персонал первичного звена при приеме всех без исключения пациентов обязуются использовать индивидуальные средства защиты: маски, перчатки.



В лечебных учреждениях введены дополнительные часы кварцевания помещений, более интенсивной стала санитарная обработка. В связи с освобождением значительного количества коек в лечебных учреждениях из-за отмены плановой госпитализации удалось ограничить число стационарных пациентов в палатах, организовать для них питание в палатах, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

22 апреля 2020 года



