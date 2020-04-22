В Орле стартовали акции «Просто я работаю волшебником» и «Дарю добро» Это региональная часть всероссийского проекта «Мы вместе».





В это непростое время волонтеры нашли способ порадовать особенных детей и детей из многодетных и малообеспеченных семей - поздравляют их с днем рождения, дарят подарки, поют для них песни.



Распределили роли - кто-то находит того, кому грустно, кто-то берет на себя задачу оплатить подарок, а третьи превращаются в сказочных персонажей и дарят праздник.



За время акции «Дарю добро» волонтеры поздравят около 150 ребят, и не только в Орле - заедут в Ливны, Мценск и Болхов.





Анна Вайсергисер

22 апреля 2020 года



