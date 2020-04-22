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У одного из пациентов психиатрической больницы в Орле подтверждён COVID-19

Пациент не покидал медучреждение. Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.


В связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции у одного из пациентов психиатрической больницы два корпуса медучреждения закрыты на карантин. 135 сотрудников прошли тестирование на заражение коронавирусной инфекцией. Результаты их анализов станут известны в ближайшее время.

Кроме того, у одной из пациенток НКМЦ им. Круглой было подозрение на заражение COVID-19. По результатам тестирования факт заболевания не подтвердился.

До 28 апреля в регионе должны быть подготовлены 370 коек. 275 из них должны быть обеспечены кислородом, 130 – аппаратами ИВЛ. Как сообщил
Андрей Клычков, помимо этого 86 коек будут развёрнуты дополнительно.

Сейчас в Орловской области зафиксированы 238 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 40.

Один из заболевших нуждается в подключении к аппарату ИВЛ по медицинским показаниям.

Как сообщил губернатор, 19 человек из заболевших ранее - выздоровели, 3 из них добавились за последние сутки.

109 жителей области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 58 - с подозрением на заболевание без лабораторного подтверждения. В области зафиксированы два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.


Артемий Лукьянчиков
22 апреля 2020 года
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