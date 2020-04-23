Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В магазин или общественный транспорт теперь можно заходить только в маске. А предприятия, нарушающие режим работы, будут закрыты.



- Долгожданный гул машин. Во дворы Орловского района вошла тяжелая дорожная техника.



- В Орле у самолета могут появиться памятные таблички с именами погибших летчиков.



- Где водятся волшебники? Сегодня волонтеры ответили на этот вопрос.



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Вести-Орёл

22 апреля 2020 года



